Папа римский Лев XIV готов предложить Ватикан в качестве площадки для прямых переговоров между Россией и Украиной на высшем уровне. Об этом рассказал в пятницу, 16 мая, госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин.

При этом он подчеркнул, что понтифик не готов выступать в качестве посредника в случае переговоров президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским, если до такой встречи дойдет дело — речь идет лишь о предоставлении площадки.

Также Паролин заверил, что Ватикан не станет вмешиваться в другие инициативы сторон конфликта в надежде, что российско-украинские переговоры в Стамбуле станут "серьезной отправной точкой" для окончания конфликта, сообщает РИА Новости.

Выступить миротворцем между Россией и Украиной пытался и предшественник Льва XIV, ныне покойный Франциск I. Он призывал стороны конфликта к примирению, но в ответ из Киева получил обвинения в том, что это "не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством". На Украине даже называли понтифика орудием российской пропаганды.

В то же время в России поддерживали позицию папы римского Франциска. Когда предстоятель Римско-католической церкви напомнил о наследии великой России, в Кремле подчеркнули, что это звучит в унисон с позицией российского государства и общества.