Экс-директора ФБР заподозрили в призыве к убийству Трампа

В США инициировали расследование в отношении экс-директора ФБР, которого заподозрили в призыве к убийству Трампа из-за фотографии ракушек на песке.

Ими было выложено число 8647. Этот кадр Джеймс Коми опубликовал на своей странице в соцсети. На сленге американских уличных банд 86 означает "убить", а Дональд Трамп - 47-й президент США. На это одним из первых обратили внимание сын американского лидера и министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. К немедленному аресту бывшего директора ФБР призвала и директор Национальной разведки Тулси Габбард.

Сам Коми пост уже удалил, написав, что и подумать не мог, что забавные ракушки вызовут такой скандал.