Минюст признал иноагентами четверых граждан и три организации

Министерство юстиции России распорядилось расширить реестр лиц и организаций, признанных иностранными агентами. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в пятницу, 16 мая.

Как уточняется на официальном сайте ведомства, статус иностранного агента получили журналисты Ксения Лученко* и Лутфие Зудиева*, политолог Михаил Комин*, блогер Дмитрий Пуркин*.

Кроме того, в список иноагентов включили международную общественную организацию "Независимая ассоциация врачей"*, общественно-политическое движение "Европейский Петербург"* и организацию "Земский съезд"*.

Вместе с тем из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью "Как бы инагент".

Ранее заместитель министра юстиции России Олег Свириденко рассказал, что больше всего средств на деятельность российских иноагентов перечисляли США, Великобритания и Германия. При этом статус иностранного агента в России теперь можно получить не только за финансирование из-за рубежа.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что нужно "отринуть ложный стыд и заниматься отстаиванием государственных интересов" в том, что касается деятельности иностранных агентов в нашей стране.

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр