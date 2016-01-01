Обошла Кейт и Меган: 29-летняя блондинка признана главной красавицей в королевской семье

Журнал Tatler назвал самую красивую королевскую особу. И это не жены Гарри и Уильяма. Звание первой красотки во дворце получила двоюродная сестра принцев 29-летняя леди Амелия Виндзор — дочь графа Сент-Эндрюса Джорджа Виндзора, внучка принца Эдварда, герцога Кентского и праправнучка короля Георга V. Она занимает 44-е место в очереди на британский престола.

Светскому обществу девушку представили почти 15 лет назад на балу дебютанток в Париже. Мир обомлел, увидев внучатую племянницу Елизаветы II. Tatler впервые назвал Амелию самым красивым членом королевской семьи еще в 2016 году. С тех пор несколько раз появлялась на обложке глянцевого журнала.

Внучатая племянница Елизаветы II окончила школу для девочек, а потом Эдинбургский университет. Сейчас она журналистом и моделью. Амелия регулярно выходит на подиумы показов Dolce & Gabbana.

Все, кто знает Амелию, в один голос утверждают, что она очень дружелюбная девушка. Виндзор прекрасно общалась со своими кузенами и бабушкой, регулярно появляется на официальных мероприятиях королевской семьи. Интересно, что Гарри и Меган не захотели видеть леди Амелию на своей свадьбе. Уже тогда британцы шептались, что американка намеренно отдаляет принца от семьи.