МИД Турции: Россия и Украина договорились о новом раунде переговоров

Делегации России и Украины в Стамбуле достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров. Об этом в пятницу, 16 мая, рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Фидан как представитель принимающей стороны выступил по завершении первого раунда прямых российско-украинских переговоров — первых за последние три года. Длился этот раунд меньше двух часов.

По словам Фидана, "сегодня важный день для достижения мира", поскольку благодаря интенсивным дипломатическим усилиям делегации России и Украины провели при посредничестве Турции встречу в Стамбуле.

Политик также подтвердил, что Москва и Киев договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин получает информацию о ходе переговоров с украинскими представителями в Стамбуле в режиме онлайн. При этом "все необходимые установки по переговорной позиции имеются у делегации".

Также пресс-секретарь президента рассказал, что на вечер 16 мая запланирован международный телефонный разговор Владимира Путина. Однако не уточнялось, с кем намеревается пообщаться российский лидер. Также нет определенности относительно того, связан ли этот разговор с переговорами в Стамбуле.