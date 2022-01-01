Официальный Лондон считает неприемлемой позицию, с которой Россия выступила на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Такое заявление сделал в пятницу, 16 мая, глава британского кабмина Кир Стармер.

Стармер отметил, что говорил на эту тему с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а затем созвонился с американским президентом Дональдом Трампом.

Обсудив "развитие событий на сегодняшних переговорах", политики, по утверждению Стармера, пришли к общему мнению, что "позиция России явно неприемлема". С учетом этого киевский режим и его западные союзники "согласовывают и координируют" возможный ответ.

Аналогично отреагировал на первый раунд переговоров в Стамбуле президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, "президент Путин в очередной раз не отреагировал на предложение о безоговорочном прекращении огня, выдвинутое американцами и поддержанное Украиной и европейцами" (цитаты по РБК).

Примечательно, что российско-украинские переговоры весной 2022 года были сорваны при прямом участии британского премьер-министра — тогда этот пост занимал Борис Джонсон. В свое оправдание он заявил, что всего лишь хотел "продемонстрировать видимую поддержку" Украине и пообещал Киеву, что "если вы собираетесь продолжать сражаться, то вы можете рассчитывать на нашу поддержку".

Однако киевский режим попытался сделать вид, что все решения принимает самостоятельно — его предводитель Зеленский якобы сам понимал непомерность требований, которые выдвигала Россия для урегулирования конфликта на переговорах трехлетней давности.