Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов пройдет в Москве

В Москве на территории парка "Зарядье" 17 мая состоится Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов, сообщили организаторы.

Мероприятие направлено на продвижение отечественной продукции на китайском рынке через ведущие онлайн-платформы.

"Развитие российско-китайских отношений сегодня тесно связано с цифровыми коммуникациями и инновационными инструментами электронной торговли. Особое внимание уделяется расширению доступа малого и среднего предпринимательства к китайскому рынку через онлайн-платформы и совместные мероприятия. Эти инициативы создают прямой диалог между бизнесами, упрощают торговые процедуры и способствуют эффективной взаимной интеграции российских и китайских компаний в экономику, открывая новые возможности для роста и сотрудничества двух стран", - отметил советник президента России Антон Кобяков.

Реализуется проект в рамках программы "Сделано в России", утвержденной по поручению Владимира Путина в 2025 году.

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