Человек погиб при взрыве на заводе в Башкирии

Спасатели обнаружили тело погибшего 46-летнего мужчины при разборе завалов на территории предприятия "Свеча" в городе Салават в Башкирии. Об этом рассказали в пятницу, 16 мая, в пресс-службе республиканского главка Министерства чрезвычайных ситуаций России.

Как уточнили в местной прокуратуре, причиной происшествия на парафино-перерабатывающем предприятии стал взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Здание загорелось и частично обрушилось.

Последствия взрыва на предприятии в Салавате к настоящему времени ликвидированы. Сообщается не только о погибшем, но и о раненых: трое мужчин с сильными ожогами находятся в реанимации, сообщает РБК.

В апреле произошла детонация боеприпасов на складе в воинской части в Воронежской области. Пострадали при взрывах четыре человека, троим потребовалась госпитализация. Еще почти 500 человек отселили из зоны вокруг воинской части в пункты временного размещения.

В Соединенных Штатах мощный взрыв прогремел в ракетном парке Northrop Grumman Rocket Garden в округе Бокс-Элдер. Местные жители рассказывали, что их дома и почва под ногами тряслись — настолько сильным оказался взрыв. Предполагалось, что в разрушенном цеху производились химические вещества для твердотопливных ракетных ускорителей — они и сдетонировали.