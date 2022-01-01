Москва является одним из лидеров по масштабам поддержки участников СВО

Москва стала одним из лидеров по объемам поддержки участников специальной военной операции (СВО). С октября 2022 года по март 2025 года бойцы и члены их семей получили в столице более 239 тысяч различных услуг.

Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Документ своем Telegram-канале опубликовал политолог Дмитрий Орлов.

Согласно докладу, бойцам СВО оказывают поддержку в различных сферах — от медицинской реабилитации и психотерапевтического сопровождения до адаптации домов и квартир, где проживают получившие ранения участники спецоперации.

В столице есть все условия для оказания бойцам СВО высокотехнологичной медицинской помощи. Участники спецоперации могут получить комплексное лечение, протезно-ортопедическую помощь, медицинскую реабилитацию, а также психологическое сопровождение и пройти социальную адаптацию. Специальная система для этого создана на базе Московского медицинского клинического центра "Вороновское".

Семьи участников СВО получают ежемесячные пособия на ребенка без учета имущественного положения, они освобождены от оплаты услуг дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки, питания в школах и колледжах, а также от оплаты по соответствующим договорам при получении среднего профессионального или высшего образования, пишет АГН "Москва".

"Московская стратегия поддержки участников СВО и членов их семей становится как дополнительным фактором социальной стабильности, так и значимым фактором развития городской экономики, создавая условия для скорейшей медицинской и психологической реабилитации", – отмечается в докладе.