Стало известно о новых успехах российских военных в зоне спецоперации. Один из самых горячих участков сейчас - на юге от Константиновки в ДНР. Там наши бойцы прорвали оборону неонацистов и взяли в окружение часть группировки противника. Все попытки отхода жёстко пресекает артиллерия.

Неонацистов не спасают ни норы, ни подземные переходы, выкопанные от дома к дому. Чтобы подавить даже малейшее сопротивление, наши бойцы обходят врага с флангов. Как только наши крупнокалиберные снаряды обработали территорию, в населённый пункт зашли штурмовики и взяли в плен оставшиеся силы противника.

На южнодонецком участке воздушное прикрытие нашим штурмовикам обеспечивают расчёты зенитного ракетного комплекса "Бук-М2". Боевая машина, выступая в роли радиолокационного дозора, первой обнаруживает противника и ещё в воздухе поражает цель.

На харьковском направлении группировка войск "Север" уничтожила опорник ВСУ. Враг пытался скрыться в бетонных руинах, но от наших операторов БПЛА никто не ускользнёт.