Названы имена новых героев спецоперации

Гвардии лейтенант Рустам Гильмияров вместе со своей штурмовой группой, незаметно обошёл позиции противника с фланга и атаковал его. В ходе стрелкового боя основные силы неонацистов были уничтожены, остальные обратились в бегство. Наши военные закрепились на опорном пункте без потерь. Когда враг вновь пытался атаковать, Рустам грамотно выставил огневые точки и уничтожил боевиков.

Ефрейтор Павел Крылов обнаружил на подлёте к нашим позициям вражеский беспилотник "Баба-Яга" и сбил его. Гексакоптер потерял управление и разбился, не нанеся урона нашим военнослужащим и технике. Благодаря грамотным действиям Павла удалось предотвратить диверсионную операцию боевиков, сообщает "ТВ Центр".