Мединский вспомнил Бисмарка после переговоров с Украиной: Не пытайтесь обмануть русских

Первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк предостерегал от попыток "обмануть русских", которые "всегда приходят за своим". Об этом напомнил в пятницу, 16 мая, помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский.

В эфире телеканала "Россия 1" Мединский напомнил, что Бисмарк долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно владел русским языком и "вообще он чувствовал Россию, понимал Россию, общие интересы между Россией и Германией".

Как указал российский политик, Бисмарк всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских, что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим".

Мединский подчеркнул, что "вот это "русские всегда приходят за своим", мне кажется, очень важный урок истории" (цитаты по РИА Новости).

Высказывания Бисмарка применительно к современным геополитическим реалиям прежде вспоминал и российский лидер Владимир Путин. Как он указал, германский канцлер говорил, что войны выигрывают не генералы — войны выигрывают школьные учителя и приходские священники.

Цитируют Бисмарка и на Украине. Бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник, недовольный недостаточными, на его взгляд, объемами помощи от Берлина, заявлял, что "Германия так и не удосужилась стать, по словам Бисмарка, "честным маклером".