Трамп огорчил Зеленского после переговоров в Стамбуле

У Владимира Зеленского сейчас нет козырей в переговорной позиции по украинскому конфликту. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью Fox News, комментируя прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры.

Американский лидер отверг предположение ведущего телеканала о том, что Россия не полностью вовлечена в процесс украинского урегулирования, раз в Турцию не поехало руководство страны. Путин за столом переговоров, он хотел эту встречу, подчеркнул Трамп.

"У нас хорошие отношения с Путиным, я думаю, мы сможем достичь сделки. Мы должны встретиться и, скорее всего, запланируем это", - пообещал глава Белого дома.

Он назвал невозможной сделку по Украине без его участия. Как добавил президент США, спецпосланник Стив Уиткофф проделал удивительную работу, но из-за сложившейся ситуации урегулировать конфликт может только он сам.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Также предложено обменяться планами по выработке соглашения о прекращении боевых действий.