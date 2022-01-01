Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле комментируют мировые СМИ. Статьи на эту тему опубликованы на первых полосах газет. Даже западная пресса признаёт, что первый за три года прямой контакт между Москвой и Киевом можно записать в список дипломатических побед Кремля. Но решение конфликта напрямую зависит не столько от действий украинского режима, сколько от позиции Вашингтона и Брюсселя, которые всё больше расходятся.

Двусторонние контакты в Стамбуле британская The Times назвала прорывом. Переговоры Москвы и Киева без посредников прошли лучше, чем ожидалось, заключает издание. Символической победой Путина назвала переговоры британская Guardian. В том же ключе рассуждает автор американской газеты New York Times.

Состоявшуюся встречу Москва оценивает позитивно: сам факт переговоров - уже важный результат. Важнейший их итог - достижение договорённости о масштабном обмене пленными в формате "тысяча на тысячу". Продолжить контакты Россия готова, когда обеим сторонам удастся выработать чёткое видение возможного прекращения огня.

Многие диванные аналитики пытались доказать, что встречу всерьёз оценивать нельзя, так как в Стамбуле не присутствовал первые лица России, США и Украины. Подобные предположения внимания не стоят, парировал Дональд Трамп. Полагать, что Москва не относится серьёзно к переговорам в Стамбуле, нет оснований. Кроме того, президент США констатировал: Зеленский сейчас не в лучшей форме, у него нет козырей. Президент США уверен: прорыв случится, когда он встретится лично с Владимиром Путиным.

Накануне Зеленский, Мерц, Макрон, Стармер и Туск звонили Трампу из Албании. Просили президента США ввести в отношении Москвы жёсткие санкции. "Нас ждут очень тяжёлые дни",- заявил по итогам коллективной беседы премьер-министр Польши Дональд Туск в одной из соцсетей. А президент Франции решил потребовать от американского коллеги доказательств того, что он сможет воздействовать на Москву.

Очевидно, что Украина настолько ухудшила своё переговорное положение за три года, что обсуждать урегулирование конфликта с позиций 2022 года немыслимо. Если Киев снова рассчитывает получить временную передышку, чтобы набраться сил, то Россия настроена на достижение прочного долгосрочного мира.

Строить прогнозы после состоявшихся переговоров преждевременно. Накануне пресс-секретарь российского президента напомнил, как сложно даётся подготовка подобных встреч. И, тем более, переговоров на высшем уровне. Важно понять, как поведёт себя Киев. Судя по заявлениям накануне вечером в Албании во время саммита Европейского политического сообщества, пока главарь киевского режима и его кураторы планируют следовать старой схеме: ЕС предлагает ужесточить санкции в отношении Москвы, а Зеленский снова будет просить деньги.