Ходит по клубам и показывает фото в купальнике: Седокова наслаждается жизнью после смерти Тиммы

Бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма погиб 17 декабря. Певица после трагедии оказалась в клинике с нервным срывом. Несколько месяцев потребовалось артистке, чтобы прийти в себя и вернуться к обычной жизни.

Анна рассказывала, что ей страшно выходить к людям, что она не понимает, как жить дальше, как защитить сына от потока негативной информации. Но, в итоге Седокова нашла в себе силы, чтобы выступить на сцене, после этого она записала песню-исповедь, в который выразила всю свою боль. Это помогло артистке исцелиться.

В мае Анна улетела за границу. На курорте она абстрагировалась от всех проблем: певица ходит по клубам и вечеринкам, размещает на своей страничке в соцсети фото, на которых хвастается фигурой. Например, недавно исполнительница опубликовала серию кадров у бассейна, демонстрируя, как она постройнела. Седокова снова наслаждается жизнью.

Напомним, что близкие Яниса Тиммы не могут смириться с его смертью, они до сих пор обвиняют в произошедшем Анну. Певица все нападки переносит стойко, не оскорбляя в ответ убитых горем родителей баскетболиста.