Создание системы ПРО "Золотой купол" обойдется США в 1,5 трлн долларов

Программа создания системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" обойдется американскому бюджету более чем в 1,5 триллиона долларов. Об этом рассказал в пятницу, 16 мая, начальник штаба американских Космических сил генерал Бредли Ченс Зальцман.

Военный предупредил, что запланированные Конгрессом бюджетные расходы на создание системы ПРО преимущественно космического базирования в размере 542 миллиардов долларов недостаточны.

Генерал уточнил, что деньги нужны на создание спутниковой архитектуры на низкой и средней околоземной орбите для обнаружения, отслеживания и поражения гиперзвуковых ракет и других сложных угроз со стороны таких противников, как Китай и Россия, сообщает Politico.

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отмечал, что "сегодня технологические возможности США, считает (президент США Дональд) Трамп, достаточны, чтобы развернуть гонку вооружений в космосе".

Помимо этого американский лидер заявил, что корпорация Boeing выиграла у Lockheed Martin конкурс на разработку пилотируемого истребителя шестого поколения F-47, который будет "самым смертоносным самолетом в истории". На него планируется потратить не менее 20 миллиардов долларов.