32-летнюю жену Гарика Харламова поздравляют с беременностью

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук в августе отметят первую годовщину со дня свадьбы. Поклонники пары уверены, что совсем скоро семья юмориста и актрисы станет больше.

В последнее время 32-летняя жена шоумена появляется на публике исключительно в объемных вещах, но даже в оверсайз нарядах Катерина не смогла скрыть округлившийся живот. Слухи об интересном положении подогревает и сама Ковальчук. Так, актриса опубликовала на своей странице в соцсети очередной снимок в мешковатой одежде, а подписала его стикером в виде птенца, который только вылупился из яйца.

Народ счел, что так Катерина рассекретила беременность. Подписчики актрисы принялись поздравлять ее.

"Это вы так подтвердили наши догадки? Поздравляем! Счастья вашей семье!"; "Поздравлять уже можно что ли? Я так понимаю ждём лялечку?"; "Бэби уже?"; "Я так рада за вас! Поздравляю!"; "По фото уже давно все понятно", — пишут в комментариях к фото поклонники Ковальчук.

Напомним, для Гарика Харламова брак с Катериной Ковальчук стал третьим. Первой женой шоумена была бывший менеджер одного из московских ночных клубов Юлия. Второй раз он женился на звезде сериала "Интерны" Кристине Асмус, она родила юмористу дочь Анастасию.