Британские власти пытаются сорвать переговорный процесс по Украине, который начался наконец в Стамбуле, угрожая России новыми санкциями. Такое заявление сделало в пятницу, 16 мая, российское посольство в Соединенном Королевстве.

Как отметили дипломаты, высказывания главы британского правительства Кира Стармера о якобы неприемлемой позиции России на переговорах вызывают недоумение у российской стороны. В дипмиссии поинтересовались: "Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведем переговоры".

Посольство также отметило, что не выдерживают критики слова Стармера о якобы отсутствии "субстантивной реакции" Москвы на призывы к прекращению огня. В ведомстве напомнили, что именно украинская сторона не раз саботировала выдвигаемые Россией конкретные мирные инициативы, включая пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Стармер обсудил первый раунд стамбульских переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а затем созвонился с американским президентом Дональдом Трампом. По словам британского политика, киевский режим и его западные союзники "согласовывают и координируют" возможный ответ Москве.

Тем временем руководитель российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский напомнил всем фразу германского канцлера Отто фон Бисмарка. Политик, который прекрасно "чувствовал Россию, понимал Россию", предупреждал: "Никогда не пытайтесь обмануть русских, что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим".