В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

Глава Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве из-за ущерба от заморозков. Губернаторский указ опубликован в пятницу, 16 мая.

Руководству областных муниципалитетов предписывается до 30 мая представить данные о размерах ущерба в министерство сельского хозяйства Воронежской области.

По предварительным подсчетам, в регионе пострадало более 30 тысяч гектаров посевов и свыше 2,6 тысячи гектаров садов и ягодников — это составляет 44% всех плодоносящих насаждений, пишет "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, что на юге России аграрии подсчитывают потери от майских заморозков. Предполагается, что персиков, черешни и сливы соберут на 20% меньше, чем планировали. Посевы некоторых зерновых находятся в критическом состоянии.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что майская непогода сгубила чуть больше 100 тысяч гектаров посевов, но практически все они уже пересеяны. Глава профильного ведомства также отмечала, что в некоторых хозяйствах — преимущественно в садах — потери достигают 10-15%.