Самолет делегации России вылетел из Стамбула в Москву

Российская делегация на переговорах по Украине покинула Стамбул. Об этом в пятницу, 16 мая, рассказали в авиационных службах.

По словам источника "Интерфакса", самолет с российской делегацией вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрка и взял курс на Москву. РИА Новости со ссылкой на сервис Flightradar24 и источники подтверждает, что борт с делегацией России покинул воздушную гавань в Стамбуле и отправился в Москву.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Москва и Киев достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров. При этом ни конкретная дата, ни повестка этого раунда неизвестны. Глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что удовлетворен результатами первой части переговоров.

Между тем с Запада звучат недовольные комментарии и угрозы дать некий ответ Москве на ее позицию по переговорам в Стамбуле. Российское посольство в Соединенном Королевстве заявило, что Великобритания пытается сорвать общение представителей России и Украины.