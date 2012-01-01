Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ в России

Коллегия Роспотребнадзора обсудила в пятницу, 16 мая, вопросы эпидемиологического надзора за ВИЧ (вирус иммунодефицита человека).

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в России в последние годы стабилизировалась. В 2024 году число впервые выявленных больных оказалось на 9,9% ниже по сравнению с 2023 годом и на 31,4 % ниже среднемноголетнего показателя за 2012–2023 годы.

Роспотребнадзор отметил высокий охват тестированием граждан на ВИЧ. В 2024 году обследовано на эту инфекцию свыше 52 миллионов россиян. Показатель общего охвата тестированием на ВИЧ в России вырос за последние десять лет на 83,6%.

Это происходит благодаря реализации государственной стратегии по предупреждению распространения ВИЧ на период до 2030 года, а также плана по ее реализации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предписал иностранным гражданам, которые находятся на территории новых российских регионов, подтвердить отсутствие ВИЧ.

Тем временем экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что на уровне Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть перечень из 36 инфекций, способных спровоцировать новую пандемию.