США анонсировали консультации по выводу своих войск из Европы

Соединенные Штаты начнут консультации с союзниками по Североатлантическому альянсу относительно вывода американских военнослужащих из стран Европы. Об этом рассказал в пятницу, 16 мая, постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Американский политик уточнил, что "мы будем вести эти обсуждения в структуре НАТО" после запланированного на июнь саммита военно-политического блока, который должен состояться в Гааге.

Уитакер подчеркнул, что никакой неожиданности для других членов НАТО в этом нет, "все наши союзники готовы к этому", сообщает Reuters.

Американский лидер Дональд Трамп уже не раз подчеркивал, что не желает тратить деньги налогоплательщиков на обеспечение безопасности европейцев. Он требовал от стран Европы существенно нарастить расходы на безопасность, угрожая в противном случае сократить роль США в НАТО и даже вывести страну из альянса.

Эксперты предупреждали, что Североатлантическому альянсу грозит раскол после ожидаемого урегулирования конфликта на Украине из-за отсутствия среди участников блока консенсуса по "российской угрозе", поскольку администрация Дональда Трампа "видит все совсем иначе", нежели европейцы.