Директор Третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева встретилась в пятницу, 16 мая, с делегацией японского общественно-политического объединения "Иссуйкай" во главе с его председателем Мацухиро Кимурой.

Как подчеркнула Воробьева, безальтернативной предпосылкой для нормализации отношений между Москвой и Токио может быть только отказ японской администрации от недружественного курса в отношении России. Более того, этот отказ надлежит подкрепить предметными шагами.

Мацухиро Кимура признал, что "беспрецедентная деградация российско-японских связей не отвечает интересам японского народа". Он выразил готовность развивать взаимоуважительный диалог с политическими партиями и научными организациями в России, сообщается на официальном сайте российского МИД.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил , что Москва настоятельно призывает Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер. Российский дипломат указал послу Японии на то, что используемый японскими властями подход ведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

Кроме того, российский посол в Стране восходящего солнца Николай Ноздрев предупреждал, что участие Токио в авантюрах киевского режима будет иметь долгосрочные последствия, особенно с учетом того, что Япония становится едва ли не главным проводником НАТО в Азии.