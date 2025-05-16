Сестру Александра Стриженова сбил насмерть ранее судимый водитель

Актриса Елена Земляникина, сестра Александра Стриженова, скончалась 14 мая. 66-летнюю артистку сбил мотоцикл, когда она переходила дорогу по "зебре".

Елена Владимировна шла на красный сигнал светофора, а когда увидела приближающийся байк, ускорилась, в итоге мотоциклист не смог ее объехать и протаранил. Земляникина от удара отлетела в сторону. Байкер тоже упал, но на газон разделительной полосы. Мужчина не пытался скрыться с места аварии, он сразу бросился к пострадавшей, но уже ничем не мог помочь.

Установлено, что за рулем мотоцикла находился 47-летний администратор одного из московских ресторанов. По данным "МК", он привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и грабеж. Против водителя возбудили уголовное дело, его отправили под домашний арест.

Трагическую смерть Елены Земляникиной прокомментировала Вера Сотникова. Она потрясена произошедшим. Актриса винит в смерти коллеги мотоциклиста. Сотникова уверена, если бы водитель сбросил скорость перед "зеброй", трагедию удалось бы избежать.

"Еще такая скотина ехала, я видела. Въехала, сбила, не приостановилась даже на пешеходный переход. И главное, никакой машины вроде не было. Он не мог не видеть, что человек идет", — заявила она в разговоре с изданием "Абзац".