Российско-украинские переговоры, которые прошли в Стамбуле в пятницу, 16 мая, ознаменовали собой тактическую победу России и ее лидера Владимира Путина. Такое мнение высказывают американские средства массовой информации.

Как пишет The New York Times, переговоры состоялись без предварительной договоренности о прекращении огня, на которой настаивали киевский режим и ее западные спонсоры. Издание считает это очевидной победой Москвы.

Однако в Вашингтоне это стало поводом для углубления разочарования в неспособности администрации Дональда Трампа добиться мало-мальского прогресса в прекращении боев на Украине, подчеркивает газета.

Ранее глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский процитировал Бисмарка, говоря о переговорах по украинскому конфликту. Германский канцлер предупреждал: "Никогда не пытайтесь обмануть русских, что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим".

Тем не менее, с Запада звучат недовольные комментарии и угрозы дать некий ответ Москве на ее позицию по переговорам в Стамбуле. Российское посольство в Соединенном Королевстве заявило, что Великобритания пытается сорвать общение представителей России и Украины. Дипломаты поинтересовались, какое вообще дело Лондону до переговоров, в которых он не участвует.