Митинг в Триполи закончился стрельбой

В ливийской столице митинг у здания правительства закончился стрельбой. Один человек погиб, есть раненые. Огонь по протестующим открыли сторонники правительства национального единства. Власти заявляют, что таким образом предотвратили штурм здания.

Беспорядки в центре Триполи длятся с начала недели. Тысячи человек требуют отставки премьера Абдель Хамида Дбейбы и называют его американским агентом. Люди недовольны некоторыми реформами служб безопасности и требуют выборов.

На фоне нарастающих протестов прошения об уходе подали семь министров и четверо заместителей. Начать диалог между конфликтующими сторонами предлагают власти Туниса, они готовы предоставить площадку для переговоров под эгидой Миссии ООН, сообщает "ТВ Центр".