В Забайкалье природные пожары угрожают населённым пунктам

В Забайкалье ликвидировано девять очагов лесных пожаров, но ситуация остаётся сложной. Огонь угрожает населённым пунктам, в том числе приближается к селу Кука, дым окутал туристический комплекс. Тлеют многолетние сосны, такие очаги пожарные называют свечками. Тушат пламя с земли и с воздуха.

По данным местных властей, с начала года огонь - уничтожил уже более миллиона гектаров леса. В основном возгорания происходят по вине человека. Установлено почти сто нарушителей, возбуждено три уголовных дела, сообщает "ТВ Центр".