Резкий подъём воды привёл к закрытию аэропорта в Якутии

В ряде регионов России готовятся к резкому подъёму уровня рек. Паводка ожидают на юге страны, Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. На Алтае- вторая волна паводков. Местная достопримечательность – водопад Корбу – сейчас напоминает открытую плотину. Он набрал небывалую мощь из-за проливных дождей, которые подняли уровень питающих его горных рек.

Отдалённое село Балыкча Улаганского района находится на грани выживания. Там подтоплены дома и более сорока приусадебных участков. На местной реке Чулышман превышена критическая отметка. Вода прибывает очень быстро. Спецслужбы не успевают реагировать на все прорывы и обвалы. Местные жители валунами огородили подмытую дорогу.

Село Язула и вовсе оказалось отрезанным от большой земли. Потоком смыло мост. В других районах Алтая перебои с электроснабжением. Социальные объекты перевели на резервные источники питания. Экстренные службы и аварийные бригады работают на всех проблемных участках.

Круглосуточно спасатели работают и на востоке Тюменской области. Река Ишим в селе Балаганы только за сутки поднялась почти на метр. Чуть ниже в Викулово - на 50 сантиметров. Такими темпами критическая отметка будет пройдена в ближайшие дни, предостерегают метеорологи. Местные власти готовят насыпные дамбы и лодочные переправы, расположение которых приходится постоянно корректировать.

Якутский аэропорт Зырянка временно приостановил работу из-за затопления грунтовой взлётно-посадочной полосы. А в Хакасии река Абакан подмывает дамбу. Жителей просят эвакуироваться. В большой опасности находится и город Абаза на юге республики.