Путин поздравил Токаева с днём рождения

Владимир Путин направил телеграмму президенту Казахстана по случаю дня рождения. Российский лидер высоко оценил личный вклад Токаева в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами.

Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

Путин пожелал своему казахстанскому коллеге доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Касым-Жомарт Токаев возглавил Казахстан в марте 2019 года. 17 мая 2025 года ему исполнилось 72 года.