США хотят оставить Европу без военной защиты

США рассматривают возможность сокращения своего контингента в Западной Европе и намерены начать переговоры на эту тему после июньского саммита НАТО в Гааге. Об этом сообщил постпред Вашингтона при альянсе Мэттью Уитакер.

На конференции в Эстонии он подчеркнул: Россия остаётся главной угрозой для блока НАТО, однако Соединённые Штаты собираются сосредоточиться на противостоянии с Китаем, а потому Европе следует самой укреплять свою безопасность. В частности, путём увеличения трат на оборону до 5% ВВП.

Ранее с идеей сокращения войск в странах Старого Света выступил Дональд Трамп. По неофициальным данным, численность американских военных может сократиться на одну пятую - это около 20-ти тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".