Собянин рассказал о подготовке московских школ к ЕГЭ

В Москве более 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет в этом году будут сдавать ЕГЭ. Как рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин, столица полностью готова к проведению экзаменов. Мэр назвал самые популярные предметы среди одиннадцатиклассников, это - профильная математика, обществознание и английский язык.

Растёт интерес к информатике - её выбрала четверть выпускников. Кроме того, как отметил Собянин, Москва расширяет доступность среднего профессионального образования. Сейчас, чтобы поступить в колледж, девятиклассники могут сдать два обязательных экзамена вместо четырёх - русский язык и математику.