Жителей Приморья пригласили на Фестиваль мидий

Фестиваль мидий во Владивостоке собрал тысячи любителей морских деликатесов. Гастрономический праздник проводят уже в восьмой раз. Гостей удивляют изысканными рецептами, а шеф-повара делятся секретами приготовления.

На огромной сковороде мидии томят в соусе том ям - самом популярном во Владивостоке. Азиатский вкус лучше всего раскрывает насыщенность этого морепродукта, говорят повара. Более 50 порций приготовили для гурманов. Хитом в меню из года в год остается чашка свежеприготовленных ракушек в соусе, но не перестают удивлять и авторские блюда.

В рестораны мидии завозят свежими, а главное - живыми. От добычи до приготовления проходит всего несколько часов. За это время раковины сортируют, очищают снаружи, и промывают от песка внутри. О мидиях говорят – растут, как сорняк. А всё потому что они своими белковыми нитями, которые называются биссус, могут прикрепиться к чему угодно. И к опорам пирсов, и к рыболовным сетям. Они даже сплетаются друг с другом и становятся похожи на гроздь винограда.

Мидии начинают собирать в конце апреля. К этому времени моллюскам уже около года. Они могут быть совершенно разных размеров. При этом по мясной наполняемости они практически одинаковые. Но потребители конечно предпочитают ракушки большего размера.

Сортируют быстро и только вручную, чтоб не повредить те самые нити. Если их оторвать - мидия быстро погибнет. Мидии - недооценённый морепродукт, говорят повара. Конечно гости, особенно туристы, хотят попробовать гребешок или, например, краба. Но эти моллюски – не менее вкусны. А из-за того, что легко и быстро растут, ещё и более доступны.