В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но только как результат работы делегаций двух стран при достижении конкретных договорённостей. Первым делом предстоит выполнить договорённости, достигнутые в Стамбуле, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным для Москвы является кандидатура подписанта от Украины. При этом о каком-либо возможном изменении состава делегации России на переговорах с Украиной речи не идёт.

Ещё представитель Кремля сказал, что Россия не комментирует сливы о выдвинутых на переговорах по Украине условиях, процесс должен идти за закрытыми дверьми.

Песков ответил на вопрос о возможном телефонном разговоре лидеров России и США. Кремль даст знать, если Путин и Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор, сказал пресс-секретарь.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Также предложено обменяться планами по выработке соглашения о прекращении боевых действий.