Собянин рассказал, как городские службы заботятся о Москве и её жителях

Специалисты городских служб круглосуточно следят за тем, чтобы в домах москвичей всегда были свет, вода и другие коммунальные ресурсы, а московские улицы оставались чистыми и ухоженными. О том, как проходят скрытые от глаз граждан работы, рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Например, мобильная лаборатория "Моссвета" по ночам проверяет уровень освещённости улиц, а работники "Мосгаза" с помощью высоких технологий контролируют качество сварных соединений на газопроводах.

Спецтехника "Москоллектора" регулярно очищает вентиляционные шахты коллекторов, в которых проложены важные коммуникации, а лаборатории "Мосводоканала" следят за качеством воды.