Киевские раскольники захватили храм УПЦ в Черновицкой области

Киевские раскольники устроили очередной рейдерский захват храма канонической Украинской православной церкви. Нападение на святыню произошло в Черновицкой области.

Радикалы из ПЦУ окружили храм Рождества Пресвятой Богородицы. Циркулярной пилой срезали замки на дверях, после чего пошли на штурм. Прихожане пытались помешать захватчикам - удерживали ворота, взывали к совести. Нескольких человек, в том числе пожилых, налётчики повалили на землю. Полиция стояла в стороне и не вмешивалась.

Кроме того, в начале недели раскольники захватили храм в честь великомученика Иоанна Сочавского, также в Черновицкой области. Замки спилили, а прихожан выгнали на улицу, сообщает "ТВ Центр".