На севере Москвы появится храм в честь Фёдора Ушакова

На севере Москвы возводят храм в честь святого праведного воина Фёдора Ушакова. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Работы планируют завершить уже в этом году. Здание сможет вместить свыше 500 человек. В архитектурном убранстве отражаются традиции византийского и греческого стилей.

Помощь в строительстве оказывает инициативная группа благотворителей, которые взяли часть расходов на себя и подарили памятник. Бюст легендарного адмирала-флотоводца Ушакова разместят на территории храмового комплекса, сообщает "ТВ Центр".