В Москве более миллиона родителей оформили доступ к электронным медкартам детей

В Москве почти два миллиона родителей оформили доступ к электронным медицинским картам детей. Об этом сообщил сегодня в социальной сети мэр столицы Сергей Собянин.

Сервис позволяет в любое время просматривать результаты анализов, заключения врачей и выписанные рецепты. Также доступна информация о прививках, справках для лагеря и бассейна. В разделе "Моя молочная кухня" хранится история заказов льготного питания.

Есть и видеонаблюдение за новорождёнными в реанимации стационаров и перинатальных центров. Родители также могут вести "Дневник здоровья" ребёнка. Чтобы получить доступ к электронной медкарте необходимо подать заявку на портале mos. ru.