Землю накрыла очередная магнитная буря

На Земле началась очередная магнитная буря. На этот раз специалисты оценили возмущения магнитосферы как средние.

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, магнитная буря не будет усиливаться, но продлится до 19 мая включительно.

Причины магнитных бурь – образования крупных корональных дыр на Солнце. Обычно в эти дни метеозависимым людям рекомендуют соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.

Во время магнитных бурь на Земле возможны перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где они обычно не наблюдаются.