Мошенники стали обманывать россиян во время записи к врачу

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Теперь они звонят якобы из поликлиники и предлагают записаться на приём к врачу или перенести уже оформленную запись.

Затем аферист просит продиктовать ему код из СМС или отправить личные данные. Таким образом преступники получают доступ к личному кабинету на портале госуслуг.

В департаменте здравоохранения Москвы призывают граждан не называть код и не предоставлять личные данные. Там напомнили, что сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают никаких кодов.