Лавров и Рубио обсудили итоги переговоров в Стамбуле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Разговор инициировала американская сторона, сообщает МИД России.

Лавров и Рубио обсудили итоги росийско-украинских переговоров, которые прошли днём ранее в Стамбуле. Госсекретарь приветствовал договорённости об обмене военнопленными, которые были достигнуты сторонами.

В свою очередь, Лавров отметил позитивную роль США в содействии организации переговоров и подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Также предложено обменяться планами по выработке соглашения о прекращении боевых действий.