Психологи гадают, зачем Эрдоган схватил Макрона за палец

Неловкий эпизод произошёл между президентами Турции и Франции в столице Албании, где накануне проходил саммит Европейского политического сообщества. Эммануэль Макрон подошёл к сидящему за столом Реджепу Тайипу Эрдогану, и в привычной манере пытался похлопать коллегу по плечу.

В этот момент турецкий лидер перехватил руку Макрона. Глава Пятой республики попытался вырваться, однако хватка оппонента не оставляла ему шансов. Президент Франции всё же сумел высвободить часть пальцев, но оставшиеся Эрдоган не отпускал ещё несколько секунд.

Психологи говорят, что таким образом лидер Турции поставил Макрона на место и не позволил совершить жест психологического доминирования.