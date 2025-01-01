Историческая эстафета и забег по Садовому кольцу собрали почти 10 тысяч участников

Около 10 тысяч человек приняли участие в легкоатлетической эстафете и забеге на 15 километров по Садовому кольцу. В московском департаменте спорта напомнили, что первые подобные забеги проводились в 1920-х годах как символ единства спорта и народа.

В этом году маршрут прошёл по полной окружности Садового кольца – от высоток сталинской эпохи до современных деловых кварталов. Было установлено несколько рекордов: в эстафете приняли участие около 10 тысяч бегунов из 18 стран.

Ещё в этот раз к эстафете присоединились ветераны боевых действий – более тысячи героев пробежали по историческому маршруту.

Особый приз зрительских симпатий получил Михаил Бабкин, которому в 2025 году исполняется 79 лет. Впервые на забег он вышел 50 лет назад. Победители в абсолютном зачёте получили автомобили "Москвич 3Е"., сообщает АГН "Москва".