Украинские войска теряют контроль над последними километрами Донбасса. Российские мотострелки и десантники под прикрытием авиации штурмуют три стратегических населённых пункта на подступах к Константиновке.

В этом районе неонацисты возвели протяжённую линию обороны с подземными коммуникациями. Большая часть укреплений уже ликвидирована или осталась позади.

Ещё один важный успех - на южнодонецком направлении. Под контроль группировки "Центр" перешла Новая Полтавка. За минувшие сутки наши подразделения ворвались в Романовку, Дылеевку и Старую Николаевку. Важность этих посёлков в том, что все они объединены в цепь опорных пунктов на подступах к Краматорску и Славянску.

В пригороде Купянска снаряды, выпущенные российскими артиллеристами, накрыли склад боеприпасов. Детонация была такой силы, что её слышали в радиусе десяти километров.