В Министерстве обороны назвали имена новых героев СВО

Сержант Эдуард Черновалов, рискуя жизнью, под плотным миномётным огнём и атаками вражеских дронов смог восстановить повреждённый ретранслятор и заново настроить сеть. Благодаря грамотным действиям Эдуарда, была налажена устойчивая связь с наступающими штурмовыми подразделениями.

Ефрейтор Василий Видишев, находясь на наблюдательном посту, подвергся вражеской атаке дронами-камикадзе. Метким огнём из стрелкового оружия Василий уничтожил несколько беспилотников. Один из них, потеряв управление, упал на наши позиции, но не сдетонировал. Рискуя жизнью, ефрейтор Видишев обезвредил взрывное устройство, закреплённое на БПЛА, сохранив тем самым жизни российских военнослужащих, сообщает "ТВ Центр".