Трамп намерен поговорить с Путиным 19 мая

Дональд Трамп намерен поговорить по телефону с президентом Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети. Заявленными темами разговора будут прекращение боевых действий на Украине и торговые отношения.

После разговора с Путиным американский лидер пообещал позвонить Владимиру Зеленскому, сообщает ТАСС.

"Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто соглашение о прекращении огня", - выразил надежду Трамп.

Очевидно, президент США не хочет покидать переговорный трек между Москвой и Киевом, который стартовал накануне в Турции. Как известно, 16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры.

Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Также предложено обменяться планами по выработке соглашения о прекращении боевых действий.