В Подмосковье автобус на скорости влетел в стоящую фуру

14 человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Подмосковье. Авария произошла днём 17 мая неподалёку от Раменского, на трассе М-5 "Урал", сообщает ТАСС.

Сначала столкнулись грузовик и легковой автомобиль, они ехали в попутном направлении. В момент, когда один из водителей выставлял знак аварийной остановки, в фуру на скорости врезался рейсовый автобус.

Разные травмы получили водитель и пассажиры автобуса, в том числе двое несовершеннолетних. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На 36-м километре автодороги "Урал" сильно затруднено движение.