Кремль подтвердил подготовку разговора Путина и Трампа

В Кремле идёт подготовка к телефонному разговору Владимира Путина и Дональда Трампа. Это подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Около двух часов назад Дональд Трамп написал в своей соцсети, что он намерен поговорить по телефону с президентом Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая. Глава Белого дома намерен обсудить ситуацию на Украине и торговые отношения. После разговора с Путиным американский лидер намерен позвонить Владимиру Зеленскому.

Президент США продолжает демонстрировать свою вовлечённость в урегулирование ситуации на Украине. Накануне, 16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры.

Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Также предложено обменяться планами по выработке соглашения о прекращении боевых действий.