Четыре человека погибли в аварии с микроавтобусом под Москвой

Четыре человека погибли в Подмосковье в аварии с грузовым автомобилем и микроавтобусом. ДТП произошло на трассе М-8 "Холмогоры" в Подмосковье, сообщает региональная прокуратура.

Ранее сегодня на трассе М-5 "Урал" в Подмосковье 14 человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса. Сначала на Новорязанском шоссе неподалёку от Раменского столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Затем в уже стоящую фуру на скорости въехал рейсовый автобус.

Разные травмы получили 14 человек - водитель и пассажиры автобуса, в том числе двое несовершеннолетних.