В Мариуполе заложили Аллею героев в память об освободителях города

Аллею героев заложили в Мариуполе на территории Нахимовского военно-морского училища. В рамках международной акции "Сад памяти" курсанты высадили двенадцать крымских сосен.

У каждого дерева установили именные таблички, чтобы будущие поколения знали, в честь кого посажено дерево, и могли сохранить эту память. Инициативу нахимовцев поддержали военнослужащие группировки "Север".

В ходе торжественной церемонии они вместе с воспитанниками училища почтили минутой молчания память воинов, павших за освобождение Мариуполя, сообщает "ТВ Центр".