Тысячи палестинцев бегут от новых ударов Израиля по сектору Газа

За последние двое суток более трёхсот тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома и временные убежища в секторе Газа из-за атак Израиля. Этой ночью ЦАХАЛ вновь нанёс удары по анклаву. В результате погибли 78 человек, сообщает "ТВ Центр".

В поисках мирной жизни беженцы двигаются в сторону административного центра. Однако, там полностью отсутствует инфраструктура, необходимая для их размещения.

На фоне переговорного тупика Тель-Авив только расширил военную операцию. Действия Израиля решительно осудили лидеры стран Лиги арабских государств. Эту тему они обсудили на саммите в Багдаде. Его участники призвали мировое сообщество оказать давление на Израиль, чтобы остановить кровопролитие и гарантировать своевременную доставку гуманитарной помощи в анклав.